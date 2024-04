Alto contraste

Um bebê de apenas 25 dias de vida foi socorrido por policiais militares após engasgar-se com leite materno, em Ribeirão Preto. A avó do pequeno Antony percebeu que a criança não estava respirando e acionou o Corpo de Bombeiros; a PM apareceu no local e a soldado Natália Arcêncio conseguiu desengasgar o bebê com a manobra de Heimlich.

*Reportagem exibida em 13/03/2024.