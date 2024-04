Cidade Alerta |Do R7

Se recupera em casa o motorista do carro arrastado por um caminhão que perdeu os freios, nesta segunda, 8, no Centro de Claraval (MG). Ele se preparava para estacionar o carro em um mercado quando foi arrastado pela carreta. Apesar do susto, Flávio teve apenas ferimentos leves.

*Reportagem exibida em 10/01/2024.