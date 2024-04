Alto contraste

O Corpo de Bombeiros continua com as buscas pelo jovem de 21 anos que desapareceu após cair no Rio Pardo, na tarde deste domingo (31), em Ribeirão Preto. Um novo vídeo mostra a vítima e o tio dela em uma espécie de jangada, dentro do rio; a pessoa que estava filmando ainda faz um alerta sobre o perigo.

*Reportagem exibida em 01/04/2024.