Uma viúva está em busca de justiça, em Ribeirão Preto. Marlene Rayol é esposa de Hugo Rayol, de 82 anos, que foi morto a tiros pelo vizinho do casal Marcelo Lopes de Faria, de 66 anos, em fevereiro de 2022. Ambos viviam no bairro Lagoinha, em Ribeirão Preto, e tinham frequentes discussões; uma delas terminou com a morte de Hugo. Marcelo será julgado na próxima segunda-feira (15) no Fórum de Ribeirão Preto por homicídio doloso duplamente qualificado.

*Reportagem exibida em 12/01/2024.