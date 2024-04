Mulher flagra traição do namorado e chama amigas para agredir amante, em Boa Esperança do Sul

Uma mulher teve ferimentos graves após se envolver em um suposto caso de traição, no último domingo (10), em Boa Esperança do Sul. Tudo começou quando um jogador de futebol, de 20 anos, pediu o carro da própria namorada emprestado, para se encontrar com outra mulher. A companheira do jogador descobriu o caso e chamou duas amigas para perseguirem de carro o rapaz com a amante, que foi agredida pelo grupo de mulheres. A suposta amante teve uma lesão grave nos olhos; agora, o caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal e ameaça.

*Reportagem exibida em 15/03/2024.