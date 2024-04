Alto contraste

Marcelo Fernandes da Fonseca, segundo suspeito pela morte do engenheiro no final do ano passado em Ribeirão Preto, alterou sua versão durante depoimento nesta sexta-feira (26). De acordo com Marcelo, antes da morte de Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho, houve uma briga entre os envolvidos que resultou no crime.

*Reportagem exibida em 26.01.2024