Onde está Waldemir? Homem com depressão sai de casa e não dá notícias em Ribeirão Preto

Uma família pede ajuda para encontrar Waldemir de Oliveira, de 39 anos desaparecido há 15 dias em Ribeirão Preto. Waldemir está passando por um quadro grave de depressão e a família acredita que o sumiço esteja relacionado à doença. Ele morava no Maranhão e está afastado do trabalho há 2 anos; a família o trouxe para o interior de São Paulo, para ajudá-lo com os tratamentos médicos. Agora, familiares tentam encontrá-lo.

*Reportagem exibida em 21/02/2024.