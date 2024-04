Cidade Alerta |Do R7

As polícias Civil e Militar realizaram nesta terça (6) uma grande operação contra o crime na região de Ribeirão Preto. A Operação Pré-Carnaval contou com a participação de mais de 200 policiais e 120 viaturas, além do apoio dos helicópteros Águia, da PM, e Pelicano da Polícia Civil. Ao todo, mais de 50 pessoas foram presas.

*Reportagem exibida em 06/02/2024.