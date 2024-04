Cidade Alerta |Do R7

Pedreiro passa mal, vai até UPA e desaparece no meio do caminho em Batatais

Um mistério na nossa região: uma família de Batatais está à procura de Josenildo Gomes, um pedreiro de 45 anos que desapareceu no sábado (11) de Carnaval. Segundo familiares, ele disse que estava passando mal e saiu de casa para ir a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), a poucos metros dali, mas desapareceu no meio do caminho.

*Reportagem exibida em 21/02/2024.