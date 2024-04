Polícia busca novas pistas no caso do engenheiro achado morto em apartamento em Ribeirão Preto

Voltamos a falar do caso do engenheiro Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho, de 34 anos, encontrado morto em um apartamento no último sábado (30) na Vila Amélia, em Ribeirão Preto, após ficar 2 dias desaparecido. Prestou depoimento na tarde desta terça (2) o homem identificado pela Polícia Civil como a pessoa que entrou em contato com a família de Paulo Roberto, dizendo estar com o celular dele. O homem identificado pela Polícia negou envolvimento no caso.

*Reportagem exibida em 02/01/2024.