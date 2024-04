Alto contraste

Tem atualização no caso do corretor imobiliário Carlos Felipe Camargo da Silva, morto pela namorada Brenda Xavier, em Ribeirão Preto. A Polícia Civil disse nesta quarta (13) acreditar que na briga envolvendo Carlos Felipe e Brenda, os dois acabaram se agredindo – ou seja, a agressão foi mútua. O celular do Carlos Felipe ainda é analisado pela Perícia, de acordo com o delegado responsável pelo caso.

*Reportagem exibida em 13/03/2024.