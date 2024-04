Cidade Alerta |Do R7

Polícia procura criminosos envolvidos em assalto que terminou com PM morto, em Ribeirão Preto

Um tiroteio aconteceu durante um assalto na manhã desta segunda (12) no Centro de Ribeirão Preto. O crime aconteceu em um ponto de recarga de cartões de ônibus na Rua Tibiriçá; segundo a Polícia Civil, mais de 30 tiros foram disparados. Durante o crime, o PM aposentado Darie Alves Tremura, de 63 anos, acabou morrendo; ele e o enteado estavam fazendo a retirada do dinheiro no local quando foram abordados pelos ladrões. A Polícia Civil agora tenta identificar esses bandidos, que chegaram ao local disfarçados.

*Reportagem exibida em 12/02/2024.