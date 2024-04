Cidade Alerta |Do R7

Polícia Rodoviária prende mulher com 60 tabletes de cocaína em Itirapina

A Polícia Rodoviária prendeu uma mulher, de 35 anos, na tarde desta sexta-feira (2), com 60 tabletes de cocaína que estavam escondidos em um fundo falso no veículo da criminosa. A apreensão aconteceu na Rodovia Washington Luís, na cidade de Itirapina. As drogas foram levadas para a Polícia Federal de Ribeirão Preto, e a mulher segue à disposição da justiça.

*Reportagem exibida em 02/02/2024.