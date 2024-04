Publicitária envolvida em crimes é morta a tiros na frente da casa da amiga, em Ribeirão Preto

Cidade Alerta |Do R7

A Polícia Civil investiga o assassinato da publicitária Dayane Roncari, de 33 anos, morta a tiros em Ribeirão Preto. Ela estava na frente de uma casa conversando com uma amiga, quando um carro preto passou em frente ao local em que elas e estavam e de dentro do automóvel uma pessoa fez mais de 10 disparos contra Dayane. Em 2018, Dayane chegou a ser presa acusada de perseguir e atropelar com um carro o ex-namorado e uma jovem, ambos em uma moto. Três anos depois deste episódio, o ex-namorado dela, foi assassinado na porta de casa.

*Reportagem exibida em 05/02/2024.