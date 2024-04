Cidade Alerta |Do R7

Uma família que foi assaltada por ladrões armados, e que inclusive teve o filho de 7 meses ameaçado pelos criminosos, identificou dois dos suspeitos nesta quarta (28), em Ribeirão Preto. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha especializada em roubo de carros é formada por 5 membros, sendo que 3 deles já tinham sido identificados no final do ano passado.

*Reportagem exibida em 28/02/2024.