A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP/SP) - divulgou um balanço da última saidinha temporária de presidiários do fim de 2023. Na região de Ribeirão Preto, 1.173 detentos deixaram as prisões para as festas de fim de ano - deste total, 83 foram recapturados antes do prazo por descumprir as medidas cautelares e 33 não retornaram às unidades prisionais.

*Reportagem exibida em 08/01/2024.