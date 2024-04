Alto contraste

A Polícia Civil de Ribeirão Preto prendeu na tarde desta segunda (19) um suspeito de participação na morte do entregador José Roberto Braguiroli Júnior, de 45 anos, encontrado morto dentro do porta-malas do próprio carro. O veículo estava abandonado na Zona Rural e foi queimado; o crime aconteceu em agosto do ano passado.

*Reportagem exibida em 19/02/2024.