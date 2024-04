Cidade Alerta |Do R7

Tragédia: carro cai em brejo e mata 4 pessoas da mesma família, em Vargem Grande do Sul

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas, na manhã desta quarta (27) dentro de um carro na Vicinal Padre Gino Righetti, que liga Itobi a Vargem Grande do Sul. Depois que as vítimas não voltaram para casa, os familiares fizeram contato com a Polícia, que fez buscas na região e encontrou o veículo; o carro havia caído e afundado em um brejo da estrada.

*Reportagem exibida em 27/03/2024.