Vamos mostrar a história do Alanderson Fernandes, de 43 anos, hoje preso na Penitenciária de Pontal. Alanderson buscou ajuda da própria diretoria da Penitenciária para tentar publicar um livro que ele escreveu durante o período que passou cumprindo a pena na unidade. No texto, ele narra parte dos quase 30 anos que ficou envolvido com a criminalidade, e como a prisão o ajudou a mudar de vida, abandonando o crime.

*Reportagem exibida em 01/03/2024.