Pela terceira vez, o imóvel do Hotel Brasil, um dos prédios históricos de Ribeirão Preto, vai à leilão. O leilão acontece no dia 23 de janeiro, às 13h pela internet, com lance mínimo de R$ 9 milhões. Se não houver interessados, uma segunda tentativa acontece no mesmo dia, com lance mínimo de R$ 4,7 milhões. O prédio, construído em 1921 e tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Conppac), está desativado e abandonado há mais de 30 anos.

*Reportagem exibida em 09/01/2024.