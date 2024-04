Alto contraste

A+

A-

Com o apoio e incentivo do pai, Kauã Bermal, de 16 anos, conquistou o feito inédito de ser o primeiro adolescente da região a escalar 4 montanhas no deserto do Atacama, no Chile. Após 10 dias de expedição, o sentimento para o jovem é de dever cumprido, mas ele já se prepara para a próxima aventura.