Você está com a caderneta de vacinação em dia? A resposta negativa para essa pergunta é motivo de preocupação para as autoridades de Saúde. Em Ribeirão Preto, a cobertura vacinal teve queda nos últimos anos. Mesmo com imunizantes disponíveis de graça nos postos de saúde, em alguns casos, a procura caiu 24%.

*Reportagem exibida em 05/04/2024.