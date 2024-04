SP Record |Do R7

Ame Maju: bebê com atrofia muscular espinhal recebe medicação em Brodowski

Os pais de uma bebê com uma doença rara começaram o ano com a esperança renovada, em Brodowski. A pequena Maria Júlia Donadio tem atrofia muscular espinhal (AME), e a família lutava contra o tempo para conseguir o tratamento da criança. A Maju recebeu a medicação no fim de 2023, e os resultados já começaram a aparecer.

*Reportagem exibida em 02/01/2024.