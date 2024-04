SP Record |Do R7

O motorista de um caminhão de lixo teve um susto, na madrugada desta sexta (16), no Jardim Ângela Rosa, em Franca. As rodas traseiras do veículo ficaram presas numa cratera, depois que o asfalto cedeu.

*Reportagem exibida em 16/02/2024.