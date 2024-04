SP Record |Do R7

Pouco mais de um mês depois de um caminhão de lixo cair em um buraco aberto em uma rua, no Jardim Ângela Rosa, em Franca, outra ocorrência semelhante foi registrada nesta quinta (4), há poucos metros do local. Mais um motorista ficou no prejuízo.

*Reportagem exibida em 04/04/2024.