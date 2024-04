Atendimento prioritário e auxílio financeiro: saiba os direitos da pessoa com autismo no Brasil

Alto contraste

A+

A-

O autismo é reconhecido como deficiência e, por isso, leis foram criadas para estabelecer direitos às pessoas com autismo no Brasil. Todas as diretrizes da lei brasileira de inclusão também são aplicáveis às pessoas que estão no espectro autista, incluindo auxílio financeiro e atendimentos prioritários para pessoas com deficiência.

*Reportagem exibida em 02/04/2024.