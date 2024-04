Alto contraste

A+

A-

Nesta terça (2) é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data é dedicada ao entendimento e à aceitação das pessoas com autismo; no Brasil, são 4 milhões de pessoas com esse transtorno. O desenvolvimento da ciência tem ajudado a diagnosticar casos em crianças e até em adultos, que conviviam com sinais do transtorno desde a infância e que, agora, buscam reconhecimento da condição.

*Reportagem exibida em 02/04/2024.