Passageiros ficaram quase 8 horas no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, tentando embarcar para o Rio de Janeiro. Segundo a Rede VOA, que administra o aeroporto, a decolagem era para ter acontecido às 11h55, com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mas houve uma falha na aeronave. Por volta das 17h30, houve nova tentativa de decolagem, mas o avião voltou a apresentar problemas e o voo acabou cancelado pouco depois das 19h.

*Reportagem exibida em 08/02/2024.