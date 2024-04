Alto contraste

E neste sábado (27), começou a Copa Super 8 de Basquete, um torneio mata-mata entre os melhores oito times da NBB. Helinho Garcia, técnico do Francana, fala sobre as expectativas do campeonato, que garante vaga para a Champions League das Américas do ano que vem.

*Reportagem exibida em 26.01.2024