A Prefeitura de Ribeirão Preto vai recorrer à decisão que suspendeu as multas à empresa Metropolitana, vencedora da licitação para a revitalização da Avenida Nove de Julho. A Prefeitura afirma que a empresa não pode reassumir as obras, e quem sofre com essa retomada são os comerciantes da região.

*Reportagem exibida em 19.01.2024