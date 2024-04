SP Record |Do R7

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto começou a fazer uma cirurgia inédita no estado de São Paulo, que deve possibilitar mais qualidade de vida para pacientes amputados. O procedimento, chamado de osteointegração, já é realizado em países da Europa e Oceania com sucesso e ganha cada vez mais espaço no Brasil.

*Reportagem exibida em 03/01/2024.