Clássico do sertanejo: "Rei do Gado" de Tião Carreiro e Pardinho aconteceu em Ribeirão Preto.

O Hotel Brasil em Ribeirão Preto foi cenário de várias histórias da época de ouro do café na região. A história narrada em um dos clássicos da música sertaneja é contada pelos moradores da cidade até os dias de hoje. A música "Rei do Gado" de Tião Carreiro e Pardinho aconteceu no interior de um dos mais antigos hotéis da cidade.