Em Ribeirão Preto, estão abertas as inscrições para uma competição diferente: é um concurso de bonecas de pano, que vai reunir artesãs de todo o Brasil e selecionará 35 bonecas. As bonecas farão parte de uma exposição que mantém viva essa tradição que reflete a cultura brasileira e ajuda as crianças a se sentirem representadas.

*Reportagem exibida em 07/03/2024.