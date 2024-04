SP Record |Do R7

A tarifa de água e esgoto de Ribeirão Preto já está mais cara: os consumidores receberão contas com aumento de 4% a partir de março. A Secretaria de Água e Esgoto justifica o reajuste com os investimentos na rede com troca de hidrômetros, obras e queda nas perdas de água potável.

*Reportagem exibida em 07/02/2024.