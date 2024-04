Alto contraste

Permanece no Instituto Médico Legal (IML) o corpo do jovem que morreu afogado no Rio Pardo, em Ribeirão Preto. Ele estava com o tio em uma jangada quando caíram no rio, no último domingo (31); o corpo foi encontrado pelos Bombeiros na manhã desta terça (2).

*Reportagem exibida em 02/04/2024.