Crianças internadas preparam ovos de chocolate no Hospital do Câncer de Franca

Pequenas ações podem melhorar o dia de muita gente; no meio da rotina de tratamento, crianças internadas no Hospital do Câncer de Franca tiveram um dia especial, longe da enfermaria. Os pequenos pacientes tiveram uma aula com um chef de cozinha e fizeram o próprio ovo de chocolate para comemorar a Páscoa.

*Reportagem exibida em 28/03/2024.