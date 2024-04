SP Record |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Revendas de máquinas estão se preparando para a 29ª edição da Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do país, que acontece em Ribeirão Preto no final de abril. Nesta terça (27), começou a venda do 2º lote de ingressos para o evento.

*Reportagem exibida em 27/02/2024.