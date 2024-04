Alto contraste

A taxa de desemprego no Brasil é a menor desde 2015; segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país fechou 2023 com 7,5% de desempregados. Apesar do bom resultado, ainda tem muita gente em busca de oportunidade, e o início do ano pode ser um bom momento. Por isso, o SP Record te dá dicas para montar um currículo competitivo e começar o ano com emprego novo.

*Reportagem exibida em 08/01/2024.