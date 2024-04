SP Record |Do R7

Decisão provisória evita demolição de parte do Clube Regatas, em Ribeirão Preto

O Clube Regatas de Ribeirão Preto, um dos mais tradicionais da cidade, conseguiu na Justiça um recurso que evita, provisoriamente, a demolição de parte do clube. O Regatas fica às margens do Rio Pardo e, para o Ministério Público, algumas construções do clube não respeitam a lei ambiental.

*Reportagem exibida em 17/01/2024.