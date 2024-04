Alto contraste

As denúncias de trabalho escravo aumentaram quase 90% no interior de São Paulo. Na região de Ribeirão Preto, foram 46 denúncias. Os números foram divulgados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT); Marcus Vinicius Gonçalves, procurador e coordenador do MPT em Campinas, fala mais sobre o assunto.

*Reportagem exibida em 02/02/2024.