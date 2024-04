SP Record |Do R7

No Dia da Mulher, uma pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de Franca (Acif) revela novos dados sobre o mercado de trabalho para as mulheres em Franca. O levantamento apontou que as mulheres ocupam 64% dos cargos que exigem ensino superior na cidade.

*Reportagem exibida em 08/03/2024.