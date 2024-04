SP Record |Do R7

Dia do pão francês: SP é o estado que mais consome o pão em todo o Brasil

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa revelou que os paulistas têm verdadeira paixão por padarias. O estado de SP lidera o ranking de maior consumidor de pães do tipo 'francês' no Brasil. O pão já virou alimento obrigatório no café da tarde e da manhã de muita gente.

*Reportagem exibida em 21/03/2024.