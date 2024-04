Economia em janeiro: como organizar as contas e sair do sufoco em 2024

No início do ano, os consumidores não têm como escapar das contas extras. Além das despesas do dia a dia, também tem o material escolar e os impostos como IPTU e IPVA. É muita conta para pagar e, geralmente, muita gente fica no sufoco. O SP Record ouviu um especialista em finanças traz dicas para ajudar quem está nesta situação.

*Reportagem exibida em 02/01/2024.