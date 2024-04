Alto contraste

As vendas do comércio de Ribeirão Preto cresceram 3% em dezembro, na comparação com o mesmo período em 2022. Agora, em janeiro, é a venda de materiais escolares que pode ajudar a manter a economia aquecida - mas alguns itens podem ter aumento de até 10% nos preços. Para fugir desse aumento e equilibrar as contas, o reaproveitamento de material do ano anterior pode ser uma boa saída.

*Reportagem exibida em 09/01/2024.