Publicitários de todo o interior de São Paulo participaram da premiação do FestVideo 2024 - um dos principais prêmios da publicidade do país. A Record Interior patrocina o evento, que aconteceu no Theatro Pedro II nesta quarta (27), em Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 27/03/2024.