SP Record |Do R7

Fogos de artifício: animais se assustam com barulho e fogem em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Os fogos de artifício podem ser um pesadelo para os animais de estimação, que costumam ser muito sensíveis ao barulho. No estado de São Paulo, é proibido soltar fogo que emitam sons, mas muita gente desrespeita a lei. Em Ribeirão Preto, uma família procura um cachorro que desapareceu depois do susto com o barulho dos fogos de ano novo.

*Reportagem exibida em 02/01/2024.