A partir do dia 10 de abril, deve ser retomada a cobrança de visto para turistas que venham ao Brasil saindo dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. Em 2023, o estado de São Paulo recebeu 2 milhões de turistas internacionais e esse número deve aumentar 10% em 2024, mesmo com a mudança nos vistos, que divide opiniões.

*Reportagem exibida em 08/01/2024.