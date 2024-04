Alto contraste

A+

A-

E esta quarta-feira (14) foi marcada por várias homenagens ao jogador Sócrates. Fora do campo, o ídolo foi reconhecido na Esplanada Dr. Sócrates, no Estádio Santa Cruz; o Prefeito Duarte Nogueira participou da cerimônia. Já em campo, o Botafogo estreia a terceira camisa do time com homenagem ao jogador.