Alto contraste

A+

A-

O acúmulo do pagamento de dívidas e impostos sempre preocupa muita gente no início do ano. Um levantamento feito pela Prefeitura aponta que pelo menos 16% dos ribeirão-pretanos têm contas de água atrasadas; já outros mais de 10 mil contribuintes que optaram pelo parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), não conseguem pagar em dia o imposto.

*Reportagem exibida em 26/03/2024.