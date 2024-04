Alto contraste

Para muita gente, dormir bem à noite é um verdadeiro desafio. A quantidade ideal de horas de sono varia de acordo com a idade, e a falta de descanso pode causar vários problemas. O Centro de Medicina do Sono do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto recebe 120 pacientes por semana com problemas relacionados ao sono. E um especialista no assunto alerta: quem dorme mal, vive menos.

*Reportagem exibida em 19/02/2024.